„Nikdy v životě, a to hodně cestuji, jsem nepotkal zemi, která by byla tak rasově a nábožensky tolerantní,“ řekl ve vysílání České televize Adam Schreier, který žije v Christchurchi. Proto ho mimořádně silně překvapilo, že se vražedný útok v mešitách odehrál tam. Promluvil také o tom, co viděl jeho známý přímo před místem zločinu.