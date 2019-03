Boeing se snaží dohnat náskok Airbusu. Novinky v typech MAX 8 mohou vést k chybám

Letecký publicista Martin Velek v pondělních Událostech, komentářích vysvětlil, že nové Boeingy 737 MAX 8 mají elektronickou modifikaci, která zasahuje do výškového kormidla. Tato úprava má sloužit k větší bezpečnosti. Kdyby se letadlo dostalo do velkého náběhu, tak ho modifikace automaticky potlačí a skloní „nos“ letounu dolu. To by mohlo být jednou z příčin dosus neobjasněné tragické nehody v Etiopii i Indonésii.