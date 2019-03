Nadšení, jásot, smích a potlesk! Padáky se otevřely a „drak“ přistál do moře. Po dlouhé době první americká vesmírná loď pro přepravu lidí Crew Dragon společnosti SpaceX ukončila přistáním do Atlantského oceánu svůj první zkušební let bez posádky. Na hladinu dosedla přesně podle plánů ve 14:45 našeho času.