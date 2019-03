Česko si 12. března připomene dvacet let od vstupu do Severoatlantické aliance. Slavnostní akce při té příležitosti pořádají úřady i armáda. Podrobně se výročí bude věnovat i Česká televize. První pohled míří do místa, odkud se NATO řídí, tedy do loni otevřeného sídla v Bruselu.