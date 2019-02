Střelba, pláč, sanitky. Na hranicích Venezuely demonstrovali Madurovi odpůrci

Během posledních 48 hodin uprchlo před diktaturou venezuelského vůdce Nicoláse Madura 156 členů ozbrojených sil do Kolumbie. První dezerce se odehrály poté, co přišla zpráva o tom, že do Venezuely vyrazily kamiony naložené potravinami a léky. Maduro přitom nechal v pátek hranice uzavřít a na hraničních přechodech se o víkendu odehrály násilné potyčky demonstrantů s venezuelskými pohraničníky. Zemřeli při nich nejméně čtyři lidé.