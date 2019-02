Vamberecká krajka chce na seznam tradiční lidové kultury ČR i Světového kulturního dědictví UNESCO. První administrativní kroky již Královéhradecký kraj zahájil. Do 28. února musí podat žádost na ministerstvo kultury, argumentuje především tím, že tradice krajkářství trvá nepřetržitě už 400 let, vždy reagovala i na dobové umělecké směry a hlavně dodnes zůstala živým řemeslem, které by se mělo uchovat i pro další generace.