Na mnoha místech Česka včetně vyšších poloh bylo přes deset stupňů Celsia. Může za to neobvykle teplý vzduch. Výhled slibuje podobné počasí ještě týden. Sněhu je ale podle meteorologů na horách dost a měl by vydržet až do konce jarních prázdnin. Povodně zatím nehrozí.