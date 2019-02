Silničáři v Libereckém kraji poté, co prohrnuli, zprůjezdnili a vyčistili silnice, se teď zaměřují na odstraňování sněhových mantinelů podél silnic. Jsou místy navršené až do dvoumetrové výšky a částečně zasahují do vozovky. Ta je někde tak úzká, že větší auta mají problém se vzájemně vyhnout. Chodníky se ztratily pod silnou vrstvou sněhu a řidiči se o zúžené silnice dělí s chodci.