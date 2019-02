Komediální seriál Most!, který s nadsázkou ukazuje život v tomto severočeském městě, se stal novým fenoménem. Některé hlášky už zlidověly a z hospody Severka, kde se seriál částečně odehrává, se stala turistická atrakce. Štamgasti se diví, že tam tolik lidí nebylo za posledních patnáct let. Podle obsluhy přichází v těchto dnech do hospody zhruba o třetinu více hostů.