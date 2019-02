Odborníci v pátek umístili do řeky Kamenice v Národním parku České Švýcarsko asi 100 tisíc lososích zárodků. Testují tam nový způsob líhnutí: malé rybky zůstanou prvních pár týdnů ve speciálních inkubátorech. Až v půlce dubna se dostanou volně do řeky. Kamenice je pro lososy nejvhodnější českou řekou: je čistá, v korytu má málo překážek a lososi tu žili až do 1. poloviny 20. století.