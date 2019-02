Lososi se rodí v nových speciálních inkubátorech v Českém Švýcarsku

Na sto tisíc zárodků lososů umístili odborníci do řeky Kamenice v Národním parku České Švýcarsko. To je o 40 tisíc lososových jiker více než loni. Testují tu nový způsob jejich líhnutí ve speciálních inkubátorech, ve kterých budou až do poloviny dubna. Potom je vypustí volně do řeky. Kamenice je pro lososy nejvhodnějším tuzemským tokem, protože je čistá, v korytu má málo překážek a lososi tam žili až do první poloviny 20. století.