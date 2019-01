Order! Pořádek! John Bercow má silný hlas a umí zkrotit poslance

Nejčastější slovo v Dolní komoře britského parlamentu? „Order!“ V překladu ticho nebo pořádek. Předseda sněmovny i při úterním jednání o brexitu okřikoval neukázněné poslance, aby sjednal klid. Musí být nestranný a dohlíží na dodržování pravidel. Ten současný, John Bercow, je považovaný za jednoho z nejlepších. Kdyby neseděl ve sněmovně, s největší pravděpodobností by hrál profesionálně tenis. Dokonce napsal knihu o dvaceti největších mužských tenisových hráčích – Tennis Maestros: The twenty greatest male tennis players of all time.