V říčce Kamenici v Národním parku České Švýcarsko se nahromadil odpad. S jeho každoročním odklízením musí proto počítat strážci parku. Znamená to pro ně obléct neopren a v mrazivém počasí ho z hladiny řeky ručně vysbírat. „Pokud to nevysbíráme, tak to zmizí v Labi a Labe to odnese do moře a pak to může skončit i v břiše velryby, když to přeženu,“ vysvětlil Václav Sojka, strážce Národního parku České Švýcarsko.