Češi v Británii v očekávání brexitu

Chaos a zmatek, to jsou pocity Čechů žijících ve Spojeném království. Referendem o brexitu se pro ně zatím nic nezměnilo. Nicméně tvrdý brexit, tedy „ten bez dohody“, může být tvrdý i pro ně. Zvýšení úrokových sazeb na hypotékách a úrocích nebo ztráta hodnoty penze. Rodilí Britové jsou k nim milejší a ptají se jich, jak snáší brexit. I tak vypadá život Čechů za kanálem La Manche. Požádat o britské občanství nebo nepožádat? Parafráze hamletovské otázky z pera Williama Shakespeara teď trápí Čechy a další cizince žijící v dramatikově domovině.

Našli jsme tři Čechy žijící ve Velké Británii, kteří nám odpověděli, jak referendum a brexit samotný zasáhl nebo zasáhne do jejich života.

Zuzana Weberová se do Spojeného království přestěhovala společně s bývalým přítelem a třemi velkými psy v lednu 2016. Ještě před tím dva roky po sobě trávila prázdniny ve Velké Británii, tou dobou ve Španělsku studovala vinařskou školu. V létě 2014 pracovala v jedné z londýnských kaváren a v roce 2015 míchala drinky v beach baru v Newquay v Cornwallu. Když se s přítelem rozhodli natrvalo do Cornwallu přestěhovat, začala pracovat ve vinařství v Penzance, kde ale vydržela jen tři měsíce. „Práce u pásu mě nenaplňovala. A tak jsem si udělala profesní řidičák na řízení velkého nákladního auta nad 12 tun a začala s 18tunkou zavážet ovoce a zeleninu,“ vypráví. Ještě stejný rok z práce odešla a začala řídit míchačku na beton, což dělá dodnes.

Ondřej Jakubov se v šestadvaceti letech odstěhoval i s přítelkyní (současnou manželkou Monikou) do Velké Británie - bylo to v létě 2012. Žili necelé dva roky v Nottinghamu, kde Ondřej pracoval jako návrhář rádiových přijímačů pro družicovou navigaci. Většina projektů byla pro Evropskou kosmickou agenturu (ESA) nebo pro britskou vládu. „Dostal jsem se tam tak, že ředitel firmy četl můj vědecký článek a oslovil mě, jestli bych pro ně nechtěl pracovat a tak jsme se s Mončou vydali do UK,“ vzpomíná Jakubov.

„Zjistil jsem, že práce nebyla pro mě, chtěl jsem víc do průmyslu než dělat výzkum, a tak jsem začal v roce 2014 pracovat pro firmu CSR – pro její pobočku v Bristolu (kde jsme do teď),“ vysvětluje Ondřej. CSR dělala WiFi / Bluetooth čipy pro audio trh. Ondřej Jakubov vzal práci systémového inženýra pracujícího na návrhu modemu.

V roce 2016 společnost koupil Qualcomm, kde je Ondřej do teď. Qualcomm je největší dodavatel čipů a modemů do mobilních telefonů, dodává je například Samsungu a LG. Vyvinul standardy 3G, 4G a 5G.

Adéla Barošová se poprvé odstěhovala do Londýna po univerzitě (obor bohemistika) v roce 2008. Bydlela tam tři roky, ze začátku pracovala jako au pair a poté jako nanny - soukromá chůva. Na dva roky se vrátila do Prahy, kde učila angličtinu a začala jezdit do Londýna jako průvodkyně poznávacích zájezdů pro cestovní kancelář. „Zjistila jsem, že mi Londýn chybí a odstěhovala se sem podruhé, tentokrát na 4 roky. Založila jsem agenturu S Adélou v Londýně,“ vypráví Barošová.