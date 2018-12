Kapka po kapce. Češi budou muset kvůli suchu zalévat jako v Izraeli

Česko se inspiruje v Izraeli novými technologiemi na hospodaření s vodou. I když jde o klimaticky zcela odlišnou zemi, problémy se suchem jsou podobné. Čeští zemědělci by tak mohli začít používat Izraelci vymyšlenou kapkovou závlahu. „Pro zeleninu a ovoce se to pravděpodobně stane v některých regionech, a nebude to jen jižní Morava, standardem,“ předpokládá ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).Češi zase Izraeli nabídnou své zkušenosti s tříděním a zpracováním odpadů.