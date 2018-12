V úterý 25. prosince to bylo právě 80 let, co zemřel Karel Čapek. Dvoudílný publicisticko-dokumentární pořad mapuje postupné setkávání až šesti desítek významných umělců, novinářů a ekonomů u jednoho z nejvýznamnějších českých spisovatelů. (2. díl si můžete přehrát ZDE)